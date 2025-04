Não jogue casca de abacate fora: ela pode ajudar sua pele e até as panelas

Faz bem à pele e relaxa: na beleza e autocuidado, a casca do abacate pode ser usada para hidratar a pele e combater o ressecamento de áreas como joelhos e cotovelos, graças aos seus óleos naturais. Esfregue a parte interna da casca na pele limpa, deixe agir e enxágue, ou faça uma infusão com as cascas e a adicione à água do banho para relaxamento e alívio de inflamações.

Fortalece hortas e afasta insetos: para quem gosta de jardinagem, a casca do abacate é uma excelente fonte de nutrientes para o solo, podendo ser adicionada à compostagem ou usada como fertilizante natural. Quando queimada e transformada em cinzas, funciona como um repelente natural de pragas.

Fruto também é um aliado medicinal

Imagem: Getty Images/iStockphoto

O abacate é uma fruta nutritiva, com cerca de 96 calorias e 8,4 g de gordura a cada 100 g. Rico em fibras, potássio, cobre e vitaminas B, K e C, ele contribui para uma alimentação equilibrada. Com variedades em cor, tamanho e formato, seu consumo moderado pode trazer diversos benefícios à saúde. A seguir, suas principais vantagens:

Reduz a pressão arterial: rico em potássio, ajuda a controlar a pressão arterial;