8 motivos para aumentar o consumo de proteínas, segundo nutricionistas

A seguir, veja alguns motivos pelos quais os nutricionistas sempre recomendam a ingestão diária de proteínas, mesmo em dietas mais restritivas.

1. Aumento da saciedade: As proteínas têm elevado poder de saciedade, quando comparadas ao carboidrato e à gordura, como já mostraram vários estudos. "Por isso, as refeições com maiores quantidades de proteínas podem ajudar as pessoas que não conseguem ficar longos intervalos sem comer alguma coisa", diz a nutricionista e doutora em ciências Natália Pinheiro de Castro.

2. Manutenção e ganho de massa muscular: Pessoas que treinam muito ou têm trabalhos que exigem mais dos músculos precisam consumir mais proteínas para ajudar na reparação e no crescimento da massa muscular. "O consumo mais alto de proteína, para alguns indivíduos, pode favorecer a retenção da massa muscular, melhorando o perfil metabólico", salienta Castro.

3. Ajuda na prevenção da obesidade: Alguns estudos têm demonstrado que o aumento de proteínas boas (carnes magras e ovos, por exemplo) contribui para o tratamento ou prevenção da obesidade. Isso porque elas melhoram o peso corporal e a regulação da energia pelo organismo.

4. Renovação tecidual: Proteínas atuam na cicatrização, multiplicação celular, firmeza da pele. Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista e doutor em ciências, lembra também que as proteínas são indispensáveis para o crescimento de crianças e adolescentes, pois têm atuação na estrutura de importantes órgãos, inclusive o cérebro.

5. Manutenção da imunidade: A proteína tem papel essencial na produção de anticorpos, responsáveis por combater doenças em nosso organismo. Ela também é importante para a memória e concentração, pois atua na liberação de neurotransmissores.