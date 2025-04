Carol Ribeiro confundiu esclerose com menopausa; quais os sintomas?

Os sintomas da esclerose múltipla são diversos e podem ser confundidos com outras doenças. A pessoa pode sentir perda de força, dormência, tremores, alterações na visão (como estrabismo e neurite óptica) e formigamento nas pernas e mãos. Tudo depende de qual região do cérebro está sendo afetada.

Sintomas aparecem cedo. Especialistas afirmam que, a partir dos 20 anos, já é possível começar a apresentar alguns sintomas da doença. Como frequentemente são ignorados no dia a dia, há uma demora para a compreensão das mudanças no corpo - e, consequentemente, para o diagnóstico.

Diagnóstico. O diagnóstico da doença é feito pela análise do exame de sangue e da ressonância magnética, que mostra uma lesão específica, aliada ao exame clínico. A punção lombar é outro exame possível. Com ele, busca-se encontrar a presença de autoanticorpos (bandas oligoclonais) dentro do líquido cefalorraquidiano.

Tratamentos são definidos caso a caso. Carol contou que está tomando hormônios, fazendo terapia e se dedicando aos exercícios físicos. A doença não tem cura, e alguns pacientes fazem uso de medicamentos de alto custo. Outros até necessitam de transplante de medula.

Com informações de reportagens de dezembro de 2023 e novembro de 2024.