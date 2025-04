Por que querem mudar idade mínima para fazer vasectomia e laqueadura?

Está em julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) um tema que mexe com a autonomia reprodutiva no Brasil: a idade mínima para a realização de cirurgias de vasectomia e laqueadura.

Atualmente, apenas pessoas com mais de 21 anos ou com pelo menos dois filhos vivos podem passar pelos procedimentos. A nova ação, que foi protocolada pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), argumenta que o Estado não deve interferir no planejamento familiar e defende a redução da idade mínima para 18 anos, garantindo que a única exigência para a esterilização voluntária seja a capacidade civil plena.

A legislação em análise é a Lei do Planejamento Familiar (Lei nº 9.263), sancionada em 1996. Originalmente, ela estabelecia requisitos como idade mínima de 25 anos ou pelo menos dois filhos vivos, autorização do cônjuge e um intervalo de 60 dias para aconselhamento antes da cirurgia. Em 2022, entretanto, uma nova lei reduziu a idade mínima e eliminou a exigência de autorização do cônjuge, mantendo o prazo de 60 dias para reflexão.