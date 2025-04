'Dores vieram da tristeza': ela teve fibromialgia após descobrir traição

Fiquei muito triste, decepcionada e abalada com o que aconteceu. Eu me senti um lixo, é como se eu tivesse sido enterrada viva. Meu marido foi o único homem que tive em toda a minha vida, começamos a namorar quando eu estava com 13 anos e nos casamos quando fiz 15. Com o tempo a relação ficou ruim, continuamos morando juntos, mas dormíamos em quartos separados.

Quando descobri a traição, eu tinha 35 anos, seis filhos pequenos e um bebê recém-nascido. Comecei a sentir muitas dores no corpo, nas juntas, fraqueza, enjoos e vômitos. Tinha dificuldades para dormir, vivia cansada, sentia desânimo e falta de disposição. Não tinha forças para pegar o meu bebê no colo.

As dores eram incapacitantes, doía até debaixo das unhas, tinha dias que eu não conseguia sair da cama.

Nesses momentos de crise, eu orientava a minha filha mais velha e ela me ajudava. Cuidava dos irmãos, trocava a fralda e dava banho no bebê, cozinhava. Meu marido não ajudava em nada, se tornou alcoólatra e dizia que as minhas dores eram frescura.

Dores pioravam quando esfriava ou quando brigava com meu marido

Fui ao pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE), passei com a equipe de reumatologista e fui diagnosticada com fibromialgia. Comecei a fazer o tratamento com medicamentos, infiltrações e acupuntura. Também tomava chá bem quente para tentar aliviar as dores.