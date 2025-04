Deu vontade de ir ao banheiro depois do café? Entenda por quê

Além disso, a cafeína faz com que o organismo produza mais ácidos biliares. Beber café pode fazer com que a vesícula libere a bile no intestino, o que solta o intestino e aumenta a vontade de ir ao banheiro.

Segundo um estudo da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, o café ainda aumenta a acidez do estômago, e esse excesso poderia acelerar o trânsito intestinal. Esse efeito acontece tanto com o café normal quanto com o descafeinado. Ou seja, mesmo sem cafeína, a bebida ainda pode ajudar o intestino a trabalhar.

Por ser antibacteriano, o café ainda pode contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal, auxiliando o bom funcionamento do intestino.

No entanto, não é recomendado usar o café como remédio para a constipação intestinal, que é algo sério. Ela deve ser tratada com uma dieta rica em fibras e ingestão adequada de água. Se tiver dificuldade de evacuar, busque um médico.

Como consumir o café