'Superfibra': como tomar psyllium pode ajudar a emagrecer

O psyllium é uma fibra natural com muitos benefícios para a saúde, como regular o funcionamento do intestino, controlar o açúcar no sangue e o colesterol.

A "superfibra" pode ser uma grande aliada em estratégias de emagrecimento, tanto por regular o funcionamento intestinal quanto por aumentar a saciedade, já que a viscosidade das fibras pode retardar o esvaziamento do estômago.

A dica é consumir meia hora antes das refeições, junto com um copo de água. Nesse tempo, o psyllium forma uma "goma" no estômago, aumentando a sensação de saciedade e ajudando a comer menos —o que reduz a ingestão calórica.