Descoberta pode 'prever' pré-eclâmpsia e mais doenças antes da gravidez

No primeiro mês após o parto, 47% dos 76 indicadores estudados já haviam se estabilizado a níveis próximos do que eram antes da gravidez. Mas 41% destes índices levaram mais de dez semanas para se estabilizar, como foi o caso da função hepática.

Já o colesterol levou cerca de seis meses para voltar aos níveis anteriores da gravidez. Os marcadores relacionados à saúde dos ossos, por exemplo, levaram um ano, em média, para se recuperarem. Diversas taxas, como a de inflamação e os parâmetros de saúde sanguínea, estabilizaram-se, mas nunca retornaram ao estado anterior ao da gravidez, nem após 80 semanas de estudo.

Os marcadores biológicos estudados foram divididos em quatro grupos, de acordo com a sua evolução durante a concepção, gravidez e pós-parto. Alguns deles aumentaram durante a gravidez, mas caíram no pós-parto; outros fizeram o oposto. Os terceiro e quarto grupos fizeram um pico positivo ou negativo durante o parto, antes de retornar ao nível pré-gravidez, o que poderia indicar um mecanismo de compensação do corpo em relação às mudanças.

Marcadores podem ajudar a prever riscos. O aspecto mais interessante é que os cientistas encontraram marcadores biológicos que podem ajudar a prever, antes mesmo da gravidez, qual é o risco de uma mulher desenvolver complicações comuns como pré-eclâmpsia, hemorragia pós-parto e diabetes gestacional. Atualmente, elas só diagnosticáveis durante a gestação.

Mulheres que desenvolveram hemorragias pós-parto já tinham plaquetas levemente reduzidas antes da gravidez, embora outros fatores de coagulação não apresentassem alterações significativas. Além disso, estas mulheres possuíam concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) reduzida e volume corpuscular médio (VCM) elevado antes da concepção e durante a gestação.

No caso das mulheres que desenvolveram diabetes gestacional, os especialistas encontraram outros 20 marcadores distintos. Estas pacientes apresentaram alterações nos testes de hemoglobina glicada, um nível elevado de gama glutamil transferase (GGT) no sangue (o que indica problemas no fígado) e de triglicérides. Ambas sinalizam obesidade e/ou inflamação no corpo que levam à resistência à insulina, que contribui para o diabetes gestacional.