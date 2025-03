Como saber se tem traça na sua casa? Veja sinais e cuidados com a saúde

Identifique áreas com umidade ou vazamentos na parede e repare-as: umidade e mofo atraem traças, por isso mantenha os ambientes secos e sem infiltrações;

Fique atento a papéis e caixas de papelão levados para dentro de casa: as traças podem pegar carona nesses materiais, principalmente se vierem de ambientes sujos, como depósitos ou porões.

Extermine-as com receitas simples

Imagem: Getty Images

Para manter os armários e roupas livres de traças e outros insetos, existem métodos simples e naturais que você pode usar em casa. A seguir, veja alguns:

Vinagre: misture 250 ml de vinagre branco com 250 ml de água e coloque em um borrifador. Retire as roupas do armário, borrife a solução nelas e passe um pano com a mistura nas prateleiras.