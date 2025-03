Castanhas do Brasil não ficam atrás das estrangeiras; veja benefícios

Essas substâncias têm potente ação antioxidante e ajudam a neutralizar os radicais livres, moléculas por trás de danos às artérias, entre outros distúrbios.

Em uma parceria com a UFG (Universidade Federal de Goiás) e com pesquisadores da UFLA (Universidade Federal de Lavras), Gracieli Monteiro tem investigado o baruzeiro. "A castanha representa somente 5% da massa total do fruto e resolvemos analisar sua polpa, que tem sido descartada", comenta.

Entre os achados da pesquisa, publicada em fevereiro no periódico científico Food Research International, vale mencionar a grande quantidade de fibras, de vitamina C, de minerais como o cálcio, o ferro, o magnésio e o cobre, assim como a alta concentração de compostos fenólicos, sobretudo de trigonelina. "Essa substância aparece em estudos pela atuação a favor da saúde do cérebro", diz a pesquisadora do IFNMG.

Um dos objetivos é estimular a utilização integral do alimento, evitar desperdícios e reduzir a quantidade de resíduos, atenuando impactos ambientais. "A polpa pode ser transformada em farinha e enriquecer pães, biscoitos, entre outras preparações", defende a especialista.

Para Gabriela Mieko Yoshimura, nutricionista esportiva do Espaço Einstein de Reabilitação e Esporte do Hospital Israelita Albert Einstein, promover o aproveitamento total do baru colabora para a sustentabilidade da cadeia produtiva. "Além de incentivar a conservação da flora nativa, gera oportunidades econômicas para as comunidades locais", afirma.

Sem contar que é uma estratégia para valorizar ingredientes brasileiros. Enquanto são investigadas maneiras de aproveitar o fruto, que raramente é consumido in natura por não ser tão agradável ao paladar, a sugestão é experimentar a castanha, que está disponível em supermercados.