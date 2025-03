Afinal, posso ou não deixar a manteiga fora da geladeira?

Ao serem produzidas, elas passam por um processo de pasteurização, fazendo com que elas possam ficar fora da geladeira por longos períodos de tempo, desde que lacradas.

Já após serem abertas, tudo muda de figura. Conforme vamos usando, o pote de manteiga se contamina aos poucos com bactérias e fungos. Isso é um grande problema considerando que a manteiga costuma ter o creme de leite com principal ingrediente. Em casos extremos, bactérias como a Salmonella e a E coli podem transformar aquele pote em sua nova casa.

E aí, se você consumir o produto contaminado, já viu: o risco de ter infecções alimentares sérias é bem grande. O pior de tudo é que mesmo que a manteiga de um pote esteja contaminada, nem sempre ela vai apresentar cheiro ou aparência estranha.

Ainda assim, é bom ter atenção com o aspecto e o odor da manteiga. Se ela estiver com cheiro ruim ou, ainda, com gosto azedo, pode mandar para o lixo.

Também vale um aviso: manteiga rançosa nem sempre significa que ela está estragada. O que pode ter ocorrido, neste caso, é a interação da gordura dela com substâncias como água, o que causa oxidação.

De qualquer forma, mesmo que você guarde ela na geladeira, é importante seguir as recomendações sobre conservação do fabricante e também ao prazo de validade.