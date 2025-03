Virginia diz não comer chocolate preto para evitar enxaqueca; tem relação?

Virginia Fonseca disse que não pode comer chocolate preto por causa das crises de enxaqueca. Em tratamento desde o ano passado, a influenciadora contou aos seus seguidores nas redes sociais que não pode consumir derivados de cacau, como o chocolate ao leite, tendo permissão médica para comer apenas chocolate branco.

O chocolate preto e a enxaqueca

Alguns alimentos contêm substâncias químicas que podem desencadear resposta no cérebro, levando ao desenvolvimento de enxaqueca. A forte conexão entre o cérebro e o intestino justifica essa reação: no intestino, chamado por muitos especialistas de "segundo cérebro", existem milhões de neurônios e mais de 30 neurotransmissores e bactérias que podem se relacionar com a estrutura cerebral.

No caso do chocolate preto, cuja base é o cacau, diferentes substâncias podem provocar a enxaqueca. Além de ter tiramina, o alimento contém feniletilamina e teobromina, um composto químico estruturalmente similar à cafeína, que atua como um estimulante suave do sistema nervoso central e tem uma ação mais prolongada do que a cafeína, embora seja menos potente. Já os flavonoides, substâncias antioxidantes também presentes no chocolate, podem impactar na circulação sanguínea cerebral.