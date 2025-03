Preços de remédios vão aumentar a partir de terça; veja como economizar

Os preços dos medicamentos podem ter reajuste a partir da próxima terça-feira, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Os valores devem ser informados pelas farmacêuticas à CMED (Câmara de Regulação de Medicamentos) até segunda-feira, como ocorre anualmente.

Reajuste de até 5,06%

Valor do reajuste ainda não foi divulgado pelo CMED. No entanto, o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos) sugere que o reajuste deve variar de 2,60% a 5,06%, com um reajuste médio de 3,48%.

Reajuste pode variar conforme a concorrência no mercado. Quanto maior a oferta de um determinado remédio, menor tende a ser o aumento autorizado. Isso acontece principalmente com genéricos e similares sem patente, que possuem preços mais competitivos. Já medicamentos patenteados ou com poucas alternativas disponíveis podem sofrer reajustes mais elevados.