Nem remédio reverte: pressão alta afeta qualidade do sêmen desde juventude

"Esse achado sugere que apenas reduzir a pressão arterial não é suficiente para proteger a saúde reprodutiva. A combinação de agentes que reduzem a mortalidade com outros que preservem a função reprodutiva pode ser um caminho promissor", apontou Rodrigues.

Novos horizontes

O grupo planeja investigar o impacto da hipertensão arterial e de agentes anti-hipertensivos no epidídimo, estrutura responsável por armazenar os espermatozoides antes da ejaculação. Outro foco será avaliar o papel da atividade física na melhora da qualidade do sêmen e na microcirculação testicular.

"Queremos entender se intervenções não farmacológicas, como o exercício, podem oferecer benefícios similares aos dos medicamentos, promovendo melhorias na saúde reprodutiva de forma natural", conta o professor do ICB.

O trabalho reafirma a importância de investigar os efeitos sistêmicos da hipertensão arterial, uma condição que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. "Um dado alarmante é que, nos últimos 50 anos, tem se observado uma redução de cerca de 50% de espermatozoides presentes no sêmen, em indivíduos hipertensos ou não. Ainda não se sabe ao certo as causas do fenômeno, ou se ele vai começar a comprometer a reprodução da espécie no futuro. Por isso, todo estudo é bem-vindo, seja para reverter ou impedir que essa redução aumente", complementou.

O artigo Systemic alpha-1 adrenergic receptor inhibition reduces sperm damage in adult and aging spontaneously hypertensive rats pode ser lido em: www.nature.com/articles/s41598-024-77661-7.