'Tive tumor, trato doença sem cura e amputei pés e mãos após meningite'

Notícia da amputação

Ainda intubada, Luana soube ter doença meningocócica (ou meningococcemia). É a complicação mais grave da meningite associada à Neisseria meningitidis, o meningococo, e ocorre quando a bactéria chega à corrente sanguínea. Isso causa o efeito em cascata no corpo, com a sepse e a falência dos órgãos "nobres" —cérebro, pulmões, coração, rins e fígado.

Luana notou nos dias seguintes que seus pés e mãos estavam enfaixados, e os médicos a contaram que ela amputaria os membros. Essa é a complicação mais comum da doença meningocócica junto à surdez, perda da visão e problemas neurológicos. Até 20% dos sobreviventes podem ter sequelas.

"O oxigênio do sangue não chega direito às extremidades do corpo como maneira de preservar a função dos órgãos nobres. É um pensamento como: preservo as partes mais importantes para a manutenção da vida. Essa falta de oxigênio e/ou trombose pode levar às amputações", explica Nehab.

"Na semana seguinte a acordar do coma, como estava com as mãos e os pés enfaixados, eu olhava e chorava, porque fui entendendo a gravidade", lembra Luana. E os membros doíam, mesmo sem fluxo de sangue. A estudante dormia só com a ajuda de remédios devido ao incômodo, semelhante às sensações de choques e apertões. "É muito doído, seu membro está morrendo", conta.

Ela ficou um mês no CTI e, ao sair, esperou mais dois meses para fazer as amputações, mesmo sabendo que seus pés e mãos tinham danos irreversíveis. Isso foi necessário para dar tempo de as lesões delimitarem.