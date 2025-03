Jogue fora potes e recipientes com esses sinais e aprenda a reutilizá-los

O polipropileno, identificado com o código 5 (PP) dentro de um triângulo, é mais seguro para o uso diário, o que o torna uma escolha ideal para armazenar alimentos, especialmente os que necessitam ser esquentados em micro-ondas ou em água quente. Mas independentemente do plástico, qualquer recipiente que tenha entrado em contato com produtos químicos ou tóxicos deve ser descartado.

Metal corroído é risco na certa

Para reutilizar latas de metal para armazenar alimentos, é importante verificar se elas não estão descascando ou soltando tinta ou verniz. Isso pode acontecer se as latas forem expostas a altas temperaturas, como fervura ou vapor, o que faz com que essas substâncias tóxicas sejam liberadas, ou o metal derreta e deforme.

O cheiro forte também não é um bom indicativo e sinaliza que o pote ou lata de metal não deve ser reaproveitado. Geralmente, quando há ferrugem ou corrosão, o cheiro tende a ser metálico e úmido, com um leve odor de terra ou mofo. Se o metal estiver em contato com produtos químicos, pode exalar odor nauseante, capaz de causar dor de cabeça.

Além disso, se a lata tiver amassados, riscos ou qualquer outro dano, é melhor descartá-la, pois pode contaminar os alimentos e representar riscos à saúde. Um recipiente metálico danificado pode ainda aumentar o risco de vazamentos e contaminar outras embalagens.

*Com informações de reportagem publicada em 02/06/2023