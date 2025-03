Como conservar alface e outras folhas na geladeira? Veja passo a passo

Coloque as verduras sensíveis, como alface, rúcula e outras folhas, nas gavetas inferiores da geladeira. Esse é o local menos frio, com temperatura mais estável, que ajuda a evitar que as verdinhas sejam "queimadas" pelo frio excessivo;

As verduras geralmente duram cerca de cinco dias na geladeira, mas esse tempo pode variar conforme o tipo de alimento. Para facilitar o controle e acompanhar melhor a conservação, é melhor armazená-las em recipientes ou sacos plásticos transparentes;

Evite congelar verduras que você consome cruas, como alface, rúcula e agrião, pois o congelamento pode alterar a textura e o sabor;

Já as verduras que você costuma consumir cozidas, como espinafre e couve-de-bruxelas, podem ser congeladas sem problemas, ajudando a conservá-las por mais tempo. No entanto, antes de congelar, é importante realizar o branqueamento. Esse processo consiste em mergulhar as verduras em água fervente por alguns minutos e, em seguida, transferi-las rapidamente para água com gelo. Isso ajuda a preservar a cor, o sabor e os nutrientes, além de evitar que as verduras percam a textura ao serem descongeladas. Após o branqueamento, escorra bem, seque as folhas e armazene-as em sacos plásticos ou recipientes próprios para congelamento.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/11/2018, 04/04/2022 e 25/09/2024