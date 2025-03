Veja como reduzir o pico de glicose ao comer pão francês

Bastante popular na mesa dos brasileiros, o pão francês já foi considerado o vilão da dieta. Isso porque um dos seus principais ingredientes é a farinha de trigo, fonte de carboidrato.

O macronutriente é responsável por fornecer energia. O alerta fica, claro, para o seu consumo de forma excessiva. Isso porque o carboidrato aumenta o índice glicêmico, que é a velocidade como o açúcar é absorvido no organismo. A longo prazo, a ingestão constante —e exagerada — desse nutriente pode contribuir com a resistência à insulina e o desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Embora o carboidrato do pão francês possa contribuir para o aumento do índice glicêmico, existem formas de minimizar isso. Uma delas é o consumo acompanhado de proteínas, como ovos, queijos e frango desfiado, por exemplo. A proteína desacelera o esvaziamento gástrico e a liberação de glicose no sangue, promovendo uma digestão mais gradual. Além disso, ela contribui com a saciedade.