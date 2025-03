Eva decidiu morrer: livro narra suicídio assistido de brasileira na Suíça

A filosofia não era só um interesse —era sua vida. Por isso a existência perdia o sentido para Eva —o AVC não acabara apenas com sua capacidade de realizar essa ou aquela atividade; ele tinha esmigalhado sua identidade. Trecho do livro "O Dia Em Que Eva Decidiu Morrer" (pág. 30)

Capa do livro 'O Dia Em Que Eva Decidiu Morrer', publicado pela Editora Vestígio Imagem: Divulgação/Editora Vestígio

Ela sentia fortes efeitos colaterais dos remédios e teve uma convulsão ao parar de tomá-los por conta própria. Foi quando percebeu que não teria como retomar a vida que levava, e veio o desejo pela finitude.

Estabelecia-se ali, para Eva, em definitivo, a convicção de que não havia mais o que fazer. De que ela tinha chegado ao seu limite. De que não fazia mais sentido. Na base de tudo, havia a consciência de que estava permanentemente incapacitada pela afasia em áreas fundamentais da sua vida. Se continuasse com o tratamento, contra as suas convicções, expandiria seu sofrimento —que era constante— com as reações adversas dos medicamentos que detestava. Se parasse com os remédios, respeitando os sinais do seu corpo, aumentaria o risco de sofrer complicações importantes —como aquela convulsão, dias depois de ter sacado o anticonvulsivante da sua rotina. A todas essas, vivia sob a ameaça de novos acidentes vasculares, que poderiam transformá-la num vegetal, como havia acontecido com seu pai. O tênue fio que a mantinha considerando a hipótese de seguir existindo se rompeu ali. Trecho do livro (págs. 88 e 89)

Com uma incapacidade irreversível, Eva integra um dos três grupos que mais buscam pela morte assistida. Os outros dois são aqueles com uma doença terminal ou sem cura e idosos com qualidade de vida reduzida por limitações da idade, como perda da mobilidade, dos sentidos e, por consequência, da autonomia.