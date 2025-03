Faz exercício e come leve, mas não perde peso? Veja 4 hábitos que engordam

Uma alternativa melhor são as barrinhas com frutas secas, nozes e castanhas. Embora calóricas, suas gorduras são saudáveis e fornecem energia de qualidade. No entanto, mesmo ao escolher essas opções, é importante consumir com moderação, já que frutas secas, como uva-passa e damasco, têm alta concentração de frutose e podem elevar o consumo de açúcar se ingeridas em excesso.

No caso do iogurte, a melhor escolha é o natural, sem conservantes, que pode ser consumido com frutas frescas para um lanche mais equilibrado.

3. Cortar açúcar, mas exagerar no mel

Imagem: iStock

Substituir o açúcar por mel ou agave torna a alimentação automaticamente mais saudável. Mas, apesar de esses adoçantes terem alguns nutrientes, eles ainda são fontes de calorias e açúcares (frutose, glicose, sacarose), que podem se acumular ao longo do dia sem que a pessoa perceba.

Mesmo com um índice glicêmico menor que o do açúcar comum, o mel e o agave ainda fornecem energia extra, que pode impactar a dieta se não for considerada. O ideal seria reduzir gradualmente a necessidade de adoçar os alimentos, acostumando-se ao sabor natural deles.