Parece inofensivo, mas tem açúcar! 10 alimentos que enganam você

1. Cereal matinal

Imagem: virusowy/Istock

O açúcar pode aparecer sob vários nomes, como esmalto dextrina, dextrose, maltose, sacarose, açúcar invertido, xarope de milho, e se estiver entre os primeiros ingredientes, é sinal de que o cereal contém grandes quantidades dele, daí a importância de ler atentamente ao rótulo.

Na tabela nutricional, verifique ainda a quantidade de açúcar por porção, preferindo opções com no máximo 5 g por porção. Além disso, escolha cereais ricos em fibras e feitos com grãos integrais e evite produtos com corantes e conservantes artificiais.

Uma dica prática que dou é utilizar o aplicativo 'Desrotulando', que permite avaliar a qualidade do produto de forma rápida, simples e prática. Marcela Miracca Lage, nutricionista do Instituto Perin (SP)

2. Iogurte com sabor