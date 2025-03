Primeiro caso de fungo que causa micose extensa foi identificado no Brasil

"O gênero Trichophyton em geral causa micoses simples de pele, e muita gente vai na farmácia e compra um antifúngico tópico sem precisar de receita, o que considero uma questão muito séria, porque as infecções de pele, que eram um problema sem gravidade, podem virar um problemão", alerta.

"Com esse fungo, já não dá para pensar 'ah isso é bobagem, vai lá na farmácia que você vai conseguir resolver", diz Benard, ressaltando que os antifúngicos vendidos muitas vezes são combinados com anti-inflamatórios (corticoides) - combinação problemática se usada erroneamente porque pode mascarar a doença. "Por exemplo, se a pessoa passa o remédio dois dias e para porque já melhorou, devido à ação do anti-inflamatório, isso pode induzir resistência no dermatófito. O Trichophyton sofreu mutações e que originaram uma variante que hoje já é considerada uma nova espécie, causando uma doença que não responde bem ao tratamento e se dissemina mais. Na Europa, Índia e Estados Unidos é quase como uma doença nova".

A gente tem poucos antifúngicos disponíveis", diz Maria Glória, ao enfatizar que os problemas de saúde causados por estes microrganismos superficiais estão ficando cada vez mais complicados de resolver. "O que vai acontecer daqui a 10 anos a gente não sabe", teme Gil Benard.

"Temos que começar a chamar atenção da imprensa para isso, senão a coisa vai crescer e ninguém vai ficar sabendo", diz o pesquisador, que crê haver pouco investimento em vigilância epidemiológica em relação aos fungos. Aqui no Brasil, "só agora as doenças fúngicas estão sendo incluídas no rol das doenças de notificação obrigatória".

"Isso é um desafio ainda maior no caso dessa micose que não mata, não tem letalidade, mas tem o que a gente chama de morbidade. Ela não responde bem ao tratamento e tende a se espalhar; as lesões são mais extensas, inflamatórias e passa a incomodar bem mais do que uma simples frieira", diz Benard.

"Em relação às micoses cutâneas e subcutâneas, o indivíduo não morre delas, geralmente morre com elas, porque são de difícil tratamento. Mas elas prejudicam a qualidade de vida, que fica totalmente comprometida", complementa Maria Glória Sousa.