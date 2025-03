'Meu filho desenvolveu paralisia cerebral após cinco picadas de escorpião'

No hospital, Thomas começou a vomitar muito e suava bastante. Ele recebeu soro para hidratação e, em seguida, a dose máxima do soro antiescorpiônico. Parecia estar melhorando, mas, de repente, começou a hiperventilar, e seus batimentos cardíacos dispararam. Ele precisou ser intubado. Conseguimos uma transferência para outro hospital com UTI através do plano de saúde.

O veneno do escorpião atinge o coração rapidamente, e, no caso do Thomas, ele foi picado cinco vezes, com uma alta carga de veneno. Ele estava com uma ferida muito grande no lugar. O coração ficou enfraquecido, e ele teve duas paradas cardíacas.

Os médicos sugeriram ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea, uma espécie de pulmão artificial), e, felizmente, esse hospital possuía o protocolo para o procedimento. No dia seguinte, a hemodiálise também se tornou necessária, pois os outros órgãos estavam enfraquecendo.

Thomas ficou em coma induzido, com ECMO, por cinco dias, até que seu coração voltou a funcionar. Só que a falta de oxigenação no cérebro causou edema e sangramentos. Ele passou por 27 procedimentos cirúrgicos, incluindo punções na cabeça para drenar o excesso de líquido. Durante o período do edema, ele não apresentava reações, e os médicos iniciaram o protocolo de morte encefálica.

Naquele momento, foi extremamente difícil decidir se eu pedia a Deus para ele descansar ou para ele ficar, pensando que iria amá-lo de qualquer maneira que ele se recuperasse. Me perguntava se era egoísmo meu pedir para ele ficar. Comecei a pesquisar casos como o dele para ver se me animava.

'Decidi lutar'