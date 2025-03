Marcela McGowan teve orgasmo fazendo pilates; por que isso pode acontecer?

A ex-BBB Marcela McGowan passou por uma situação inusitada durante uma aula de pilates. No "Acessíveis", videocast de Marimoon e Titi Müller no Canal UOL, a ginecologista e empreendedora do mercado erótico revelou que teve um orgasmo involuntário durante um exercício abdominal.

Eu já tive essa experiência uma vez e foi superconstrangedora. Nunca mais voltei ao pilates, porque fiquei com vergonha da professora.

Ela explicou que esse fenômeno acontece porque certos exercícios, como os abdominais, mobilizam a musculatura pélvica e aumentam o fluxo sanguíneo na região. A fricção da roupa também pode intensificar a sensação, levando ao chamado coregasm, um orgasmo induzido pelo esforço físico.