Colágeno: alimentos que ajudam o corpo a produzir e sintetizar a proteína

Já os ovolactovegetarianos não têm problema para obter lisina, pois ovos e laticínios são excelentes fontes do aminoácido.

Para os veganos, as opções são o seitan (bife de glúten de trigo), proteína de soja (leite, tofu e carne de soja), ervilha, lentilha, feijões, levedo de cerveja, oleaginosas, manteiga de amendoim.

Vale lembrar que a dieta vegetariana pode fornecer aminoácidos em quantidade e qualidade adequadas para atingir as necessidades nutricionais, desde que exista um planejamento correto. "E a combinação de alimentos de origem vegetal fontes de aminoácidos precursores de colágeno com alimentos ricos em vitamina C, zinco e o cobre é uma excelente associação para se estimular a síntese dessa proteína no organismo", reforça Silva.

Quando é preciso suplementar?

"Uma alimentação adequada pode proporcionar todos os nutrientes que o organismo precisa, sem a necessidade de suplementação", garante Silva. Ainda assim, o colágeno é um suplemento alimentar com inúmeras indicações na área de saúde.

Com o passar dos anos, ocorre uma redução gradual de colágeno nos tecidos corporais e ele também sofre em qualidade, tornando-se menos elástico e hidratado. Nesse caso, o colágeno suplementar é usado para prevenir a degradação do colágeno corporal, ajudando assim a manter pele, tendões, ossos e ligamentos mais saudáveis.