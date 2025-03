Criada por brasileiros, calculadora online mede níveis de depressão

Pesquisadores desenvolveram uma calculadora online, com acesso gratuito, para medir os níveis de depressão. A ferramenta se baseia em estudos e questionários validados para rastrear sintomas, mas não serve para diagnóstico.

Como funciona?

O cálculo é feito a partir das respostas a nove questões. As perguntas são do questionário PHQ-9 (sigla em inglês para Questionário de Saúde do Paciente-9), que avalia a presença dos sintomas depressivos descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais.

Quem responde deve considerar os sentimentos das duas últimas semanas. O teste investiga humor deprimido, grau de interesse ou prazer em fazer as coisas, problemas com o sono e de concentração, cansaço e mudança no apetite, por exemplo.