Viciantes e calóricos: por que é tão difícil resistir aos ultraprocessados?

"Sabemos que ultraprocessados estão ligados a diabetes, hiperglicemia e aumento dos triglicéridos e colesterol, mesmo numa fase muito tenra da infância", fala Ejzenbaum.

Como mitigar os riscos?

Reconhecer a capacidade de atração dos alimentos ultraprocessados e os riscos do alto consumo regular é um primeiro passo. "É crucial saber ler e interpretar rótulos dos alimentos para que não haja engano no que está sendo oferecido e o que realmente compõe o produto/alimento", alerta Pomini.

Ela explica que o planejamento de refeições, incluindo a preparação de alimentos com antecedência, reduz a dependência de opções rápidas e ultraprocessadas. "Além disso, a reeducação do paladar, reduzindo gradualmente o consumo de açúcar e sal, ajuda a readaptar as preferências a sabores naturais", diz.

Manter opções saudáveis facilmente acessíveis e lidar com gatilhos emocionais que levam ao consumo de ultraprocessados também é um passo importante. "Reduzir os ultraprocessados não significa abrir mão do prazer de comer e nem pensar que nunca mais vai consumir isso. Mas a gente precisa redescobrir o sabor de novos alimentos naturais para poder ganhar mais saúde, bem-estar e longevidade", diz Edvânia.

Ejzenbaum ainda destaca que é importante estimular isso desde cedo. "Temos que mostrar que fruta tem bom gosto, ensinar e aprender a fazer comida de qualidade com sabor agradável, mostrar e temperar a comida com temperos naturais que valorizem o alimento. Isso é superimportante de fazer com a criança para melhorar sua relação com a comida".