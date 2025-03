Pedro Severino evita morte encefálica após tossir; como é o procedimento?

Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, teve o protocolo de morte encefálica iniciado após acidente grave, mas surpreendeu médicos ao reagir antes da conclusão do diagnóstico.

O que aconteceu

Pedro Severino teve protocolo de morte encefálica iniciado após acidente em 4 de março, mas o processo foi interrompido quando ele apresentou reação clínica inesperada. Duas semanas depois, o atleta deixou a UTI e passou a respirar de forma espontânea.

O atacante do time sub-20 do Red Bull Bragantino sofreu traumatismo craniano após o carro em que estava colidir com um caminhão na rodovia Anhanguera, em Americana (SP). Ele foi internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.