Um dos peixes mais venenosos do mundo é consumido no Brasil e exige cuidado

Se deseja consumir, atenção

Em regiões onde o baiacu é tradicionalmente consumido, como Japão, Brasil e Tailândia, surtos ocasionais de envenenamento são registrados. Os acidentes são comuns principalmente entre pescadores e apreciadores de sashimi (peixe cru).

Por isso, no Japão, por exemplo, o fugu, um tipo de baiacu, só pode ser preparado por chefs altamente treinados e licenciados para remover as partes tóxicas com segurança. No Brasil, intoxicações geralmente acorrem por falta de conhecimento sobre os riscos do peixe.

Portanto, especialistas daqui recomendam evitar o consumo de baiacu devido à dificuldade em garantir que sua limpeza tenha sido feita de maneira adequada. Apesar de ser possível comer baiacu quando bem preparado, os riscos são altos, especialmente se o processo não for feito corretamente.

A vesícula biliar (ou fel) do baiacu contém uma quantidade muito alta de tetrodotoxina, e se ela se romper durante o preparo, a toxina pode contaminar toda a carne do peixe. Portanto, é fundamental que o fel seja retirado cuidadosamente.

Além disso, a substância é muito resistente e não se degrada facilmente com o aquecimento ou congelamento da carne do baiacu. Isso significa que, mesmo que o peixe seja cozido a altas temperaturas ou congelado, a toxina pode permanecer ativa, representando um risco significativo de envenenamento.