Beber água durante o almoço engorda? E o efeito de outras bebidas?

E não adianta substituir a versão comum pela light ou zero. Os refrigerantes possuem corantes, conservantes e outros aditivos que fazem mal para a saúde. Podem causar problemas de hipertensão, prejudicar o fígado, desregular o apetite e até mesmo causar câncer a longo prazo.

"O gás contido nos refrigerantes causa a sensação de desconforto e estufamento. Portanto, o consumo de refrigerantes durante ou entre as refeições não é recomendado para ninguém, principalmente para as crianças. O seu consumo deve ser esporádico", afirma Thelma Fernandes Feltrin, nutricionista e professora.

Chás e infusões

Imagem: Getty Images

Beber chás durante as refeições pode ser uma boa opção, já que são mais naturais e ainda auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Eles podem ser consumidos como bebida gelada ou quente durante as refeições.

Como opções de chá gelado, opte pelos batidos com frutas sem adição de açúcar, como hortelã com abacaxi, capim-cidreira com laranja, mate com limão e erva-doce com acerola. Já opções quentes e que ajudam no processo de digestão temos chá branco, erva-doce e alecrim, por exemplo.