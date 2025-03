5 maneiras de acelerar a perda de peso após os 40 anos

Manter uma alimentação saudável é fundamental para reduzir a gordura corporal em qualquer fase da vida. Evite doces, refrigerantes e açúcar no geral, além de pegar leve em produtos ultraprocessados, fast-food, frituras e alimentos gordurosos, como molho branco e empanados. Priorize alimentos naturais, como carnes, ovos, verduras, legumes, castanhas, frutas, laticínios e grãos integrais na sua dieta.

4. Capriche no consumo de proteínas

A proteína é essencial para ajudar na construção dos músculos e também dá bastante saciedade, ou seja, faz com que você coma menos e demore mais para sentir fome, ajudando a reduzir as calorias consumidas ao longo do dia.

Além disso, o nutriente diminui o índice glicêmico das refeições, o que impede que o nível de açúcar no sangue suba rápido demais, evitando picos de insulina. Esses picos estão ligados ao aumento do armazenamento de gordura no corpo.

Por isso, tente incluir pelo menos uma fonte de proteína em todas as suas refeições.

5. Durma bem e controle o estresse