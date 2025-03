Troque a batata-doce roxa pela laranja e veja os benefícios dessa escolha

Outro benefício importante da batata-doce laranja é a presença de antioxidantes, que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, retardando o envelhecimento celular e prevenindo doenças crônicas, como problemas cardíacos e diabetes. A combinação desses nutrientes torna a batata-doce laranja uma opção nutricionalmente mais completa em comparação com outras variedades, incluindo a batata-doce roxa.

Embora a batata-doce roxa também tenha benefícios, como o alto teor de antocianinas, a batata-doce laranja se destaca por ser uma fonte ainda mais rica de vitamina A e betacaroteno. Fora que o sabor suave e doce dessa batata-doce facilita sua inclusão em diversas receitas, desde pratos salgados até sobremesas, tornando-a uma opção versátil e acessível para diferentes paladares e dietas.

Mas não há uma variedade de batata-doce que seja claramente melhor que as outras, já que cada tipo tem suas particularidades nutricionais e benefícios, além de depender das preferências individuais. As diferenças calóricas entre as variedades são pequenas, com cerca de 90 calorias e 20 g de carboidratos por 100 gramas do alimento cozido.

Nhoque de batata-doce roxa Imagem: Divulgação

Como preparar e extrair benefícios

A batata-doce é bastante popular entre quem pratica atividades físicas, principalmente quando combinada com frango grelhado, pois fornece uma boa mistura de proteínas e carboidratos. Porém, ela também é muito versátil e pode ser usada em diversos tipos de receitas, tanto doces quanto salgadas.