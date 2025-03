Musculação combate a celulite? Descubra o que é mais eficiente

As mulheres, por serem donas de uma pele mais fina, além de terem uma camada de gordura mais espessa que a dos homens, são mais afetadas pela celulite. Além disso, o ganho de peso e a obesidade intensificam a aparência dos "furinhos".

A celulite é, em geral, acompanhada de um edema (acúmulo de líquido que causa inchaço), que comprime os capilares, acentuando a má circulação e o próprio edema. Simultaneamente, as trocas entre as células e o sistema circulatório diminuem, fazendo com que as células adiposas armazenem gordura em excesso e aumentem de volume.

Por esse motivo, emagrecer contribui na redução da celulite. Quando a gordura diminui, automaticamente aumenta o aporte sanguíneo e melhora o quadro inflamatório. Por isso, alguns profissionais acreditam que a união entre o exercício e a alimentação seja um fator decisivo na prevenção e até na redução da celulite.