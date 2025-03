Farmacêutico pode receitar remédio? Entenda medida que pode valer em abril

Outro respaldo é uma resolução do MEC com diretrizes para o curso de graduação em farmácia. Segundo o documento, os profissionais devem ser capacitados para "prescrição de terapias farmacológicas e não farmacológicas e de outras intervenções relativas ao cuidado em saúde, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional".

Em nota pública, o CFF diz que o farmacêutico não pode prescrever todo tipo de medicamento. "Sua atuação sempre esteve e continua limitada à prescrição de medicamentos isentos de prescrição e tarjados, mediante protocolos ou diretrizes preestabelecidos", afirma, o que contraria o que foi publicado no DOU.

Os farmacêuticos não podem prescrever medicamentos que possuem notificação de receita, como os chamados de tarja preta. Ou seja, nenhuma prescrição feita por um farmacêutico será baseada em achismo ou interesses comerciais, mas, sim, na melhor ciência disponível. Nota do CFF

Conselho menciona amparo do Ministério da Saúde. No ano passado, a pasta reuniu documentos que apoiam enfermeiros e farmacêuticos a prescreverem profilaxias pré e pós-exposição de risco ao HIV (PrEP e PEP). O CFF também nega invasão em outras áreas profissionais. "O que precisamos valorizar é justamente o trabalho em equipe multiprofissional, onde cada profissional contribui com sua expertise específica."

Advogado fala em resolução "absurda" e "infeliz do ponto de vista técnico". Washington Fonseca, mestre em direito pela PUC-SP e especialista em direito médico, diz que as áreas de médicos e farmacêuticos são distintas, com atribuições específicas a cada uma. Ele afirma que para prescrever, adicionar, substituir, interromper e administrar medicamentos, como propõe o CFF, o profissional tem de passar pela formação médica de, no mínimo, seis anos —mais os anos de residência e especializações.