Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático; veja os sintomas

O linfoma não Hodgkin é um câncer que surge nos gânglios linfáticos, também conhecidos como linfonodos. Ele tem origem nas células do sistema linfático, espalhando de maneira não ordenada.

De modo geral, o LNH tende a surgir com mais frequência em pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. Mas é também o tipo de linfoma mais incidente na infância, segundo informações do INCA (Instituto Nacional do Câncer). Adultos também podem ser diagnosticados.

Já o LH pode se manifestar em qualquer faixa etária, sendo mais comum em três momentos: entre os 15 e 29 anos; entre os 30 e 39 anos e acima dos 75 anos. Tanto no caso do LNH quanto no LH, homens têm maior risco do que as mulheres.

Não se sabe exatamente o que causa um linfoma. Estudos indicam que aqueles que têm a imunidade comprometida devido a doenças genéticas, ou são expostos a agentes químicos e/ou altas doses de radiação têm mais risco de diagnóstico positivo.

Quais os principais sintomas