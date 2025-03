Água tônica é o mesmo que água com gás? Faz mal?

No entanto, é importante lembrar que não é recomendado que a dose diária de água (cerca de dois litros) seja totalmente contemplada pela versão com gás. O ideal é consumir até 300 ml duas vezes na semana e, se possível, em pequenas doses ao longo do dia.

Em excesso, assim como qualquer líquido gaseificado, a água com gás pode fazer mal ao estômago. "Provoca uma inflamação na mucosa, tanto do esôfago quanto do estômago, irritando o local de forma mais aguda", explica Vanessa Prado, gastroenterologista e cirurgiã do aparelho digestivo. "Para quem tem refluxo pode ser pior ainda, porque o gás acaba fermentando no estômago e prejudicando a digestão do alimento."

Segundo a médica, o excesso de dióxido de carbono gera um estufamento. Então, para quem toma para ajudar na digestão, melhor rever o hábito. "Você só cria um problema maior: um processo de irritação no esôfago que pode resultar em uma esofagite ou uma gastrite", alerta.

Para facilitar a digestão, Prado indica água mineral sem gás com limão espremido ou um chá de camomila meia hora após a alimentação.

*Com informações de reportagens publicadas em 14/10/2019, 16/03/2018 e 25/07/2023