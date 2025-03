10 mitos e verdades pra se atentar ao socorrer alguém na praia

Para obter alívio da dor é indicado colocar uma toalha umedecida sobre a área afetada, para hidratá-la e evitar ficar exposto ao calor ou tocar no tecido queimado.

Surdo por água, inclinar e pressionar o ouvido

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Verdade. Se água do mar entrou nos ouvidos e está causando obstrução do som, zumbidos, dor e mal-estar, que em algumas pessoas pode desencadear tontura e desespero, incline a cabeça do lado afetado e pressione a parte externa da orelha, a fim de fazer a água sair.

Mas nunca introduza nada nos ouvidos. Se não conseguir tirar o conteúdo, procure um médico.

Com insolação, na falta de água oferecer álcool

Mito. Ao se sofrer um super aumento da temperatura corporal e com sintomas como tontura, visão embaçada, dor de cabeça, taquicardia, náuseas, suor frio, o correto é levar o sujeito nessas condições para um local sombreado, ventilado e fazer sua hidratação oral e local (principalmente nuca e testa) com bastante água fria.