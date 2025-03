Criar hábito leva meses (ou anos), mas ciência tem estratégia para ajudar

A boa notícia é que, se a pessoa consegue manter um novo hábito por mais de seis meses, costuma-se dizer que ela tem grandes chances de incorporá-lo de fato à rotina.

Técnica do micro-hábito

Existem técnicas específicas —chamadas de micro-hábitos— para adotar e consolidar hábitos em sua rotina. Por exemplo: alguém quer frequentar a academia depois do trabalho. Uma sugestão de micro-hábito, nesse caso, seria começar levando no carro a bolsa com as roupas de academia para a troca de vestimentas logo depois do expediente, sem precisar passar em casa antes.

"A gente começa com essa estratégia, que é uma ação pequenininha que vai ser ancorada em algo que a pessoa já faz, que é sair de carro para trabalhar. Pode parecer que não, mas fazer essa pequena ação todos os dias é o que vai fazer com que a pessoa comece a se engajar na atividade física", diz a médica.

A técnica foi difundida pelo pesquisador B. J. Fogg, da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, que usou a teoria para aderir ao hábito de passar fio dental. Ele se propôs a cortar um pedaço de fio dental e passar em um único dente por dia até que isso se tornasse de fato automático.

Segundo Guimarães, as tarefas mais simples têm menos resistência e são mais fáceis de executar. Exemplo: para adquirir o hábito de beber água regularmente, facilita ter o líquido à disposição e criar maneiras para lembrar de tomar (como um alarme no celular).