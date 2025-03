Mulher engravida com sêmen coletado após morte de marido; entenda

A coleta de sêmen após a morte, como feita pela australiana, não é permitida no Brasil. De acordo com a especialista em reprodução humana Maria do Carmo Borges de Souza, diretora do centro de reprodução humana Fertipraxis, o país não tem uma legislação específica para essa situação.

Em situações emergenciais de morte (como o exemplo da australiana), ou quando há uma pressão familiar para fazer essa coleta do sêmen (após morte), isso não está contemplado dentro da norma do Conselho Federal de Medicina. Não há uma lei no país que o diga, mas seria uma situação em que o médico profissional estaria fazendo alguma coisa que não necessariamente aquele homem teria concordado ou permitido.

Maria do Carmo Borges de Souza, médica especialista em reprodução humana

O que é feito aqui, com regras, é a reprodução assistida post mortem, um procedimento que envolve o uso, após a morte de um dos cônjuges, de óvulos, espermatozoides ou embriões que tenham sido previamente. Na resolução nº 2.320/2022 do CFM, há um tópico envolvendo a técnica após a morte: "É permitida a reprodução assistida post mortem, desde que haja autorização específica para o uso do material biológico criopreservado em vida, de acordo com a legislação vigente."

O casal deve preencher e assinar um documento. Caso não exista essa autorização prévia, os conselhos médicos regionais podem negar o pedido. Maria do Carmo Borges de Souza reforça que só é possível usar o sêmen congelado com autorização prévia. A técnica é mais comum quando uma das pessoas tem uma doença grave e é possível prever o prognóstico e a evolução do paciente.

Ellidy Pullin com a filha recém-nascida Imagem: Reprodução/Instagram @ellidy_

Gravidez da australiana deu certo

Quinze meses depois da morte do marido, a australiana anunciou a gravidez. No Instagram, ela escreveu: "Seu pai e eu sonhamos com você há anos, pequena. Com uma reviravolta de cortar o coração, estou honrada em finalmente dar as boas-vindas a um pedaço do fenômeno que é Chumpy de volta a este mundo."