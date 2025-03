Por que uma das sobrancelhas costuma ser mais arqueada do que a outra?

O hábito de dormir com o rosto voltado para baixo, expressões faciais acentuadas [ao ficar bravo ou surpreso] e contração muscular vigorosa na face contribuem para que as rugas dinâmicas, que são aquelas que aparecem com a movimentação, se tornem rugas estáticas, presentes no repouso

Dormir e mastigar sempre unilateralmente provocam alterações faciais e pode prejudicar a fala e a respiração com o passar dos anos.

Outras condições com potencial para alterar o posicionamento das sobrancelhas e gerar queixas estéticas incluem herança genética, traumas na porção frontal do nervo facial, que pode ficar sem rugas, lesão neurológica, e o próprio envelhecimento, que tende a rebaixar a sobrancelha menos elevada.

Deixá-las iguais é possível

Obter um rosto milimetricamente simétrico é impossível, mas uma sobrancelha arqueada o tempo todo ou que se comporta assim em situações específicas, durante o expressar das emoções, pode ser corrigida com tratamentos estéticos.

O procedimento mais indicado para reverter o levantar involuntário é a aplicação da toxina botulínica, que paralisa os músculos responsáveis pelo efeito.