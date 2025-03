SP registra 20 mortes por febre amarela; quem deve tomar reforço de vacina?

Reforço da vacina

Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde recomendou reforço da vacinação. Isso vale para as pessoas que tomaram a dose fracionada da vacina contra febre amarela em 2018 e que vão se deslocar para áreas com circulação comprovada do vírus —por ora, São Paulo, Minas Gerais e Tocantins. A dose adicional é de 0,5 ml do imunizante. Basta procurar a UBS do seu bairro.

Orientação é feita em situações de emergência. Diante de uma escassez de vacinas, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda o uso de doses fracionadas do imunizante em caráter excepcional, a fim de proteger o maior número de pessoas. Isso já foi necessário em três estados brasileiros em 2018: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Embora a dose fracionada ofereça proteção eficaz, a duração pode ser menor, segundo pesquisa iniciada pela Fiocruz em 2009. De acordo com a OMS, estudos mostram que a dose fracionada da vacina contra febre amarela, administrada com 20% da dose regular, ainda fornece imunidade total contra a doença "por pelo menos 12 meses e provavelmente mais".

Transmissão e sintomas

Há dois diferentes ciclos de transmissão da febre amarela, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, os macacos são os principais hospedeiros e os vetores são mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Nesse ciclo, os seres humanos participam como hospedeiros acidentais ao frequentarem áreas de mata. Já no ciclo urbano, os seres humanos são os únicos hospedeiros com importância epidemiológica, e a transmissão ocorre por meio de mosquitos Aedes aegypti infectados com o vírus.