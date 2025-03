Coceira frequente na cabeça pode ser sinal destes seis problemas

Os principais sintomas incluem coceira intensa no couro cabeludo, devido à reação alérgica à saliva do piolho, além de vermelhidão e a presença dos insetos ou suas lêndeas (ovos) nos fios de cabelo.

"O tratamento pode ser feito por via oral (ivermectina) e também com loções e xampus, além do uso de pente fino, para remoção completa das lêndeas. Usualmente, repetimos o tratamento após uma semana", detalha Luiza Kassab.

Fungos

As infecções fúngicas no couro cabeludo são uma causa comum de coceira intensa e desconforto. Estão por trás delas fungos que se proliferam em ambientes úmidos e quentes, como é o caso do couro cabeludo. Os principais sintomas incluem coceira persistente, queda de cabelo, inflamação e, em alguns casos, o surgimento de crostas ou manchas vermelhas. São mais frequentes em crianças ou em indivíduos imunodeprimidos.

O tratamento envolve o uso de antifúngicos tópicos ou orais, dependendo da gravidade da infecção. "Pode ser necessário o uso de antifúngicos por um período prolongado para que se tenha a cura completa", pontua a dermatologista.

Se houver dúvida no diagnóstico, pode ser solicitado um exame de cultura para os fungos. "O tratamento correto é muito importante porque, em alguns casos, se houver demora, a região pode ficar com falhas permanentes do cabelo, levando a possíveis transtornos psicológicos", alerta a médica.