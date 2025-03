'Vazava pus e dormia chorando': ela conta saga para tratar acnes terríveis

Ele via que meu rosto estava cada vez mais inchado, apertava minhas bochechas e via que estavam febris e não me passava mais nada para aliviar a dor que eu estava sentindo.

Meu rosto começou a ter caroços altos, inflamados, sempre muito vermelhos e inchados. Não conseguia mais comer à mesa com meus pais. O movimento de mastigar poderia derrubar alguma casquinha do meu rosto e vazava pus.

Rosto da Letícia com o uso de isotretinoína Imagem: Acervo pessoal

Era pandemia, então eu não via ninguém além da minha família. Parei de me olhar no espelho, porque minha autoestima estava muito abalada. Dormia chorando de dor: as inflamações eram muito incômodas.

Fiquei seis meses me consultando com esse médico, pagando R$ 500 por consulta e sempre tinha aquela pontinha de esperança. Na minha última consulta com ele, o médico apertou meu rosto e me lembro de sentir muita dor.

Ouvi que ele suspenderia o uso da isotretinoína para ver o que aconteceria. Fiquei desesperada. Me senti parte de um experimento, como se ele não soubesse o que estava fazendo. Na hora, comecei a chorar.