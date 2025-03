Vacina da gripe: por que precisamos tomar todo ano?

Grupos de risco antes. O ideal é que a imunização ocorra antes da temporada de pico da gripe nos grupos de risco — crianças, idosos, doentes crônicas e pessoas com IMC acima de 30;

Por que temos que tomar a vacina da gripe todo ano?

Isso é necessário porque há uma queda do nível de anticorpos contra o vírus influenza com o passar do tempo. Assim, é preciso novo estímulo por meio da vacinação.

Outro ponto é que os vírus passam por mutações. Há vários tipos de influenza que circulam no mundo. Por isso, existe uma vigilância global, exercida pela OMS, para saber que tipo de vírus está circulando. Essa vigilância também vai ditar qual é a composição da vacina. Com isso, o imunizante é atualizado e deve ser aplicado novamente. Neste ano, na vacina trivalente disponível no SUS haverá dois subtipos de influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo de influenza B (Victoria), conforme nota técnica da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações).

Vacina contra influenza é produzida no Brasil pelo instituto Butantan. Em 2024, somente 54,6% do público-alvo das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil compareceu ao posto para receber sua dose, segundo o Ministério da Saúde. Na região Norte, a cobertura ficou ainda mais baixa, atingindo 40%. A taxa recomendada é de pelo menos 90% para controlar a disseminação da influenza e prevenir internações e óbitos.

Outras dúvidas comuns

Vacina pode causar efeitos colaterais, mas eles não duram mais de 48 horas. Os sintomas são, em geral, febre de 38ºC, dor no local da aplicação, um pouco de dor muscular, mal-estar, fadiga e perda de apetite.