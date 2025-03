Quais bebidas alcoólicas têm mais e menos calorias? Veja impactos à saúde

As bebidas alcoólicas variam bastante em teor calórico, dependendo de sua composição e do modo como são consumidas. Enquanto algumas possuem poucas calorias, outras podem ser verdadeiras "bombas", especialmente quando combinadas com açúcares e outros ingredientes. Além do impacto no peso, o consumo excessivo de álcool pode afetar o metabolismo e gerar uma série de problemas.

No organismo, o álcool é absorvido rapidamente e processado pelo fígado, influenciando diversas funções corporais. Seu consumo pode levar à desidratação, alterar os níveis de glicose no sangue, prejudicar a recuperação muscular, gerar inflamações e alterações cognitivas. Por isso, é importante ter equilíbrio ao ingerir essas bebidas, considerando tanto as calorias quanto os efeitos gerais na saúde.

Com o auxílio de especialistas, o VivaBem detalha a seguir as calorias e os impactos na saúde de diferentes tipos de bebidas.