Por que vacina contra gripe do SUS é diferente da rede privada?

O Ministério da Saúde anunciou hoje que a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa em 7 de abril. No SUS (Sistema Único de Saúde), uma vacina trivalente estará disponível, que protege contra três cepas do vírus influenza. Já na rede privada de saúde, o imunizante será quadrivalente, atuando contra quatro tipos do vírus.

Por que vacinas são diferentes?

Há diferentes cepas da gripe. O influenza é o vírus que causa a doença, sendo que os tipos A, B e C são os principais que acometem os seres humanos, e os dois primeiros são responsáveis pela maioria das epidemias sazonais. No caso do tipo A, as linhagens mais frequentes em humanos são o H1N1 e o H3N2. O tipo B é dividido nas linhagens Yamagata e Victoria, com menor potencial de pandemia. Já o tipo C provoca casos leves de doença respiratória e não tem relevância em termos de saúde pública.

Rede pública adota vacina com os vírus mais comuns entre humanos. As vacinas são feitas com os vírus mortos (inativados), então não causam gripe, mas ajudam o corpo a combater a infecção. Na vacina trivalente deste ano, disponível no SUS, haverá dois subtipos de influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo de influenza B (Victoria), conforme nota técnica da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações). O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan.