O que faz alguém trair? 5 gatilhos desse comportamento 'imperdoável'

Segundo as especialistas, ainda existe um grande tabu em falar abertamente sobre traição entre casais. Por isso, é importante discutir o assunto para entender os limites de cada um. Karam destaca que é essencial alinhar as expectativas no relacionamento, pois enquanto para alguns a monogamia funciona, para outros, não.

Para Navarro, o tema deveria ser abordado de maneira mais leve, sem imposições. Ela acredita que as pessoas se preocupam demais com a traição, mas ninguém deve controlar o outro, pois isso é uma ilusão.

Agora, se uma traição é perdoável ou não, saiba que essa decisão é uma escolha pessoal e depende de cada um. O importante é reconhecer o que aconteceu e entender os próprios sentimentos. Karam sugere refletir sobre questões como "qual é o meu objetivo nesse relacionamento?", "como validar meus sentimentos?", "preciso me vingar?".

Se decidir continuar no relacionamento, é essencial evitar pensar de forma negativa ou fantasiar sobre novas traições, pois isso só prejudica a convivência. Caso opte pelo término, é importante seguir em frente e tentar não carregar as frustrações para o próximo relacionamento. A traição pode causar traumas e afetar a autoestima, por isso é importante buscar apoio se necessário, seja com pessoas de confiança ou com a ajuda de um psicólogo.

*Com informações de reportagem publicada em 18/01/2021