Medo de carboidrato? Comer os tipos certos pode prevenir o ganho de peso

Ele ressalta que um alimento rico em carboidrato e mais nada além disso (como fibras) faz com que o organismo quebre rapidamente esse macronutriente e tenha energia de uma forma muito rápida e simples —e isso vai fornecer um índice glicêmico muito alto.

"Isso significa que são rapidamente digeridos e absorvidos, causando picos de glicose no sangue, seguidos por quedas bruscas que aumentam a fome e favorecem o consumo excessivo de calorias", explica Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio Libanês.

Já no caso de um alimento integral e de baixo índice glicêmico, o corpo tem que "quebrar" as fibras, ou seja, há mais dificuldade para obter esse carboidrato, o que indica uma elevação mais contida do açúcar no sangue e um melhor controle da saciedade.

Amido: um problema junto com o açúcar

No estudo de Harvard, os pesquisadores identificaram que o amido simples, presente em alimentos como batatas, pão branco e arroz branco, teve um impacto ainda maior no ganho de peso do que o próprio açúcar.

Segundo Walter Willett, coautor da pesquisa, isso acontece porque alimentos ricos em amidos refinados são rapidamente digeridos e transformados em glicose, resultando em picos de açúcar no sangue e liberação de insulina, o que favorece o acúmulo de gordura e o aumento do apetite.