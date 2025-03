Fisiculturista morreu após usar substância para cavalo; entenda os riscos

O que é clembuterol e trembolona e como agem no corpo?

O clembuterol foi desenvolvido para tratar problemas respiratórios em animais, mas se popularizou entre fisiculturistas devido ao seu efeito de queima de gordura. "O clembuterol é um broncodilatador criado para tratar problemas respiratórios em animais, mas tem sido usado indevidamente pelas pessoas para perda de gordura e ganho de massa muscular", explica o endocrinologista e metabologista José Marcelo Natividade.

Seu uso pode causar efeitos colaterais graves. "Existem efeitos colaterais seríssimos como taquicardia, arritmia, hipertensão, tremores, ansiedade e quem usa corre o risco de danos cardíacos irreversíveis", alerta Natividade.

A trembolona é um esteroide anabolizante criado para aumentar o peso do gado antes do abate. "A trembolona foi feita para ganhar peso para, em pouco tempo, abater gado de corte —o que se imagina que não seja de interesse no caso de seres humanos", afirma Paulo Cavalcante Muzy, médico do esporte, ortopedista e traumatologista.

Entre os esteroides anabolizantes, a trembolona representa a linha dos esteroides mais tóxicos e que causam mais disfunção cardíaca.

Paulo Muzy, médico do esporte, ortopedista e traumatologista.

O uso da trembolona em humanos pode causar problemas sérios à saúde. "Seu uso pode causar alterações hormonais graves, hipertensão, aumento do risco de infarto e AVC, toxicidade hepática e renal, além de impactos psicológicos como agressividade e depressão", diz Natividade.