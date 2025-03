Uso excessivo da internet pode levar ao 'apodrecimento' mental?

Uma revisão publicada no periódico PLOS Global Public Health coloca o uso de redes sociais ao lado do tabaco, do álcool e do hábito de jogar como fator de risco para sintomas depressivos, ideação suicida e autolesões.

Já uma meta-análise de 27 estudos de neuroimagem revelou que o uso excessivo de internet está associado a uma redução no volume de massa cinzenta em regiões críticas do cérebro responsáveis pelo processamento de recompensas, controle de impulsos e tomada de decisões. De acordo com Michoel Moshel, pesquisador da Universidade Macquarie, da Austrália, essas alterações são semelhantes às observadas em casos de dependência de substâncias como metanfetaminas e álcool.

O que fazer?

Buscar tratamento é necessário. Quem tem dependência de telas e vício digital deve considerar ajuda psicológica.

Especialistas recomendam ainda uma abordagem em duas frentes: qualidade e quantidade. É fundamental estabelecer limites claros para o tempo de tela e fazer um esforço consciente para se desligar. Atividades que exigem presença física, como esportes ou reuniões com amigos, são essenciais para neutralizar os efeitos negativos do uso prolongado da tela.

Também é importante dar prioridade a conteúdos educativos que evitem características viciantes e estabelecer intervalos regulares. Porque, como sugere a pesquisa, o "cérebro podre" pode ser mais do que uma metáfora, mas um processo real de deterioração cognitiva causada por nossos hábitos digitais.